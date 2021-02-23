Около 200 кладбищенских гробов упали в море после обрушения скалы

В Италии обрушение скалы в городе Камольи провинции Генуя привело к тому, что почти две сотни гробов с кладбища оказались в воде. Об этом сообщило издание Genova Today.

Инцидент произошел в понедельник. На место прибыли пожарные, полицейские и сотрудники береговой охраны. Чтобы гробы не ушли далеко от берега, они установили подводные барьеры. Усилия сосредоточены на поднятии гробов, из которых пока обнаружили лишь около десяти.

Обрушение скалы, на которой находится кладбище, могло произойти из-за эрозии почвы вследствие сильных приливов. При оползне на кладбище находилась группа рабочих, которым удалось спастись.

Накануне стало известно о смерти посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио. В итальянском МИД сообщили, что дипломат погиб в автомобиле вместе с солдатом корпуса карабинеров, с которым передвигался в составе колонны миссии ООН, писала «Газета.ru».

Жителям итальянского города Онифери на Сардинии ранее официально запретили заражаться коронавирусом и болеть COVID-19. Соответствующее распоряжение подписала мэр города Стефания Пирас, сообщило Ura.ru.