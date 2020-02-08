Около 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в Луизиане

Вспышку норовируса зафиксировали медики в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана). Это, конечно, не коронавирус, но тоже неприятно. Люди заболели после посещения казино.

Как сообщил местный телеканал WVUE со ссылкой на местный минздрав, инцидент произошел в казино L’Auberge.

«Как это началось, больше не имеет значения, потому что сейчас мы получили передачу вируса внутри сообщества. Люди подцепили этот вирус в той же обстановке, в которой находятся и сейчас. Вирус передается от одного члена семьи к другому», — рассказала руководитель минздрава Луизианы Лейси Кавано. Она добавила, что вирус может передаваться от инфицированного даже спустя три недели после того, как исчезнут все симптомы болезни.

Норовирус — это острая кишечная инфекция. Кишечный или желудочный грипп, как его еще называют. Тем временем в мире бушует смертельный коронавирус, который появился в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Неизвестный ранее науке вирус вызывает пневмонию, вылечить от которой пока невозможно. От инфекции уже умерли 722 человека. Заразились более 34 тысяч человек.