Около 20 вышек сотовой связи вандалы повредили в Британии
В Великобритании вандалы повредили около 20 вышек сотовой связи, передает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, действия хулиганов объясняются некой теорией заговора, согласно которой распространение коронавирусной инфекции связано с сетями 5G.
Отмечается, что большинство объектов испортили в графстве Уэст-Мидлендс и Ливерпуле. Руководства соцсетей намерены провести совещание с властями, дабы остановить публикацию фейков о 5G.