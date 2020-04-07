Около 20 вышек сотовой связи вандалы повредили в Британии

По данным издания, действия хулиганов объясняются некой теорией заговора, согласно которой распространение коронавирусной инфекции связано с сетями 5G.

Отмечается, что большинство объектов испортили в графстве Уэст-Мидлендс и Ливерпуле. Руководства соцсетей намерены провести совещание с властями, дабы остановить публикацию фейков о 5G.