Около 20 тысяч аргентинцев задержали за нарушение карантина
Всеобщий карантин начал действовать в Аргентине 20 марта.
«С 20 марта и до этого вторника были задержаны 19 939 человек (за нарушение карантина — прим. ред.)», — привел данные полиции телеканал TN.
По этой же причине полиция конфисковала 1597 автомобилей. Сейчас в латиноамериканской стране коронавирусом заразились 1054 человека, еще 27 погибли.
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о продлении режима изоляции до 12 апреля. Изначально карантин действовал до 31 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».
Одним из аргентинцев, болеющим COVID-19, является футболист Пауло Дибала. Он играет за итальянский клуб «Ювентус». По словам Дибалы, болезнь оказалась тяжелой. Какое-то время ему было трудно дышать. Сейчас Пауло стало лучше. Спортсмен уже может ходить и даже по чуть-чуть тренироваться. Вместе с ним коронавирусом заразилась его девушка. Она тоже идет на поправку.