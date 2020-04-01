Около 20 тысяч аргентинцев задержали за нарушение карантина

Полиция Аргентины следит за тем, чтобы местные жители соблюдали карантин из-за коронавируса. Однако многие нарушают правила. Почти 20 тысяч человек задержали за несоблюдение режима самоизоляции.

Всеобщий карантин начал действовать в Аргентине 20 марта.

«С 20 марта и до этого вторника были задержаны 19 939 человек (за нарушение карантина — прим. ред.)», — привел данные полиции телеканал TN.

По этой же причине полиция конфисковала 1597 автомобилей. Сейчас в латиноамериканской стране коронавирусом заразились 1054 человека, еще 27 погибли.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о продлении режима изоляции до 12 апреля. Изначально карантин действовал до 31 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Одним из аргентинцев, болеющим COVID-19, является футболист Пауло Дибала. Он играет за итальянский клуб «Ювентус». По словам Дибалы, болезнь оказалась тяжелой. Какое-то время ему было трудно дышать. Сейчас Пауло стало лучше. Спортсмен уже может ходить и даже по чуть-чуть тренироваться. Вместе с ним коронавирусом заразилась его девушка. Она тоже идет на поправку.