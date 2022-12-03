Мир 03 декабря 2022, 11:16 Около 20 посольств Украины в Европе получили письма со взрывчаткой Глава МИД Украины Кулеба заявил, что 17 посольств страны получили письма со взрывчаткой flickr

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 17 писем со взрывчаткой или частями трупов животных пришли в посольства Украины в разных странах мира за последние два дня. По его мнению, это является «хорошо спланированной кампанией террора». Таким образом дипломатов запугивают, заявил он телеканалу CNN.

«Эта кампания направлена на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов», — подчеркнул Кулеба.

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Также он напомнил, что ранее около украинского дипведомства в Испании произошел взрыв. Министр выразил мнение, что это происшествие стало началом всей цепочки событий, связанных с посольствами. Случаи с письмами Кулеба назвал «странными и больными».

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Министр предположил, что виновником этих происшествий может быть Россия, которая хочет отомстить Украине за «дипломатический ужас», который та устроила ей на международной арене.