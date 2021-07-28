Около 20 человек погибли в ДТП в Индии

На севере Индии произошла авария, в результате которой погибли около 20 человек. Об этом сообщило Daily Storm.

ДТП случилось в городе Барабанки на трассе Лакхнау — Айодхья. Автобус, перевозивший рабочих, сломался. Одни люди спали в салоне, другие вышли на улицу.

В какой-то момент в автобус влетел грузовик, ехавший на большой скорости. 25 человек получили травмы, не менее 19 погибли. Глава правительства Нарендра Моди выразил семьям погибших соболезнования и пообещал выплату компенсаций.