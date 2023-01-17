Мир 17 января 2023, 15:37 Около 20 человек погибли из-за сильного шторма в Калифорнии

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Сильные ливни и шторм обрушились на Калифорнию на берегу Тихого океана в США. В результате природной стихии погибли не менее 20 человек, сообщил Reuters.

Отмечается, что непогода началась в регионе 26 декабря. Из-за сильного шторма в Калифорнии объявили режим ЧС. Президент США Джо Байден планирует посетить штат 19 января.

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По данным РИА ФАН, десятки тысяч местных жителей до сих пор не могут вернуться в собственные дома.

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