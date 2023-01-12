Мир 12 января 2023, 08:59 Около 20 автомобилей попали в крупное ДТП в Японии NHK: крупное ДТП с участием 20 автомобилей произошло в Японии, 10 человек пострадали

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Серьезная авария произошла в Японии в префектуре Нара. Около 20 автомобилей стали участниками ДТП, 10 человек пострадали. Об этом сообщил телеканал NHK.

Авария произошла в 09:45 по местному времени (03:45 по московскому времени) на скоростной трассе Кэйнава, около города Касихара.

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По предварительным данным, грузовик сзади врезался в легковую машину. Она стояла на светофоре и собиралась съехать с дороги. В итоге легковушка протаранила стоящий впереди автомобиль, после этого пошла цепная реакция. В общей сложности около 20 авто получили повреждения.

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Известно, что пострадавшие в ДТП остаются в сознании, их госпитализировали. Правоохранительные органы Японии выясняются все обстоятельства произошедшего.