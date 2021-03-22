Около 18 тысяч человек в Австралии эвакуировали из-за наводнений

На восточном побережье Австралии около 18 тысяч человек покинули свои дома 22 марта из-за наводнений, которые начались после сильных дождей. Об этом заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Премьер-министр рассказала, что к 12:00 понедельника (04:00 по московскому времени) людей эвакуировали. Больше всего пострадало северное побережье региона у города Порт-Маккуори. Там за последние шесть дней выпало почти 900 миллиметров осадков.

«15 тысяч человек были эвакуированы из городов Порт-Маккуори, Тари и Кемпси, и еще три тысяч человек — из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери», — сообщила Береджиклян. Ее процитировал ТАСС.

Движение общественного транспорта ограничили в северо-западных окрестностях Сиднея и на северном побережье штата. Временно не работают паромные переправы. Более 30 автодорог полностью закрыли для всех видов транспорта, движение запрещено по мостам через реку Хоксбери. Более 130 школ региона из-за сложившейся ситуации прекратили занятия.

По словам премьер-министра штата Новый Южный Уэльс, сильные дожди и штормовой ветер продлятся до среды или четверга. Федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Дэвид Литтлепрауд заявил, что из-за наводнений на востоке Австралии еще более 50 тысяч человек могут эвакуировать.

«Мы надеемся, что нам не придется этого делать. Но потенциальный масштаб этой катастрофы таков, что число эвакуированных может возрасти до 54 тысяч», — подчеркнул он.