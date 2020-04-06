Около 170 россиян застряли в ЮАР из-за коронавируса

«Россиян, выразивших желание покинуть ЮАР, в данный момент насчитывается 170 человек. Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с гражданами. Оперативно реагируют на поступающие обращения», — приводит слова пресс-атташе российского посольства Александра Арефьева сайт NEWS.ru.

Накануне президенты двух стран созванивались для решения вопроса о вывозе россиян.

Напомним, в ЮАР зафиксировано 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом.