Около 1,7 тысячи человек задержали за сутки в Алма-Ате

Около 1,7 тысячи человек задержали за сутки 11 января в Алма-Ате. Их подозревают в участии в незаконных акциях и мародерстве, написало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комендатуры Казахстана.

«Всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», — говорится в сообщении информационного центра комендатуры.

Задержания производились в Алатауском и Медеуском районах города. Представители комендатуры также уточнили, что 38 человек поймали на пяти блок-постах, находящихся в городе в разных локациях. Эти люди представляют интерес для оперативников.

В ведомстве отметили, что за сутки в кол-центр комендатуры поступили 136 сообщений, на которые требовалось оперативное реагирование и еще 881 вызов пришел по номеру «102». Все сообщения отработаны.

Протесты в Казахстане, переросшие в беспорядки, начались с первых дней 2022 года. Изначально жители выступили против резкого роста цен на газ. Из-за начавшихся погромов в стране ввели режим ЧП.