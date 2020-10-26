Около 17 400 жителей Швейцарии заразились СОVID-19 за три дня

Уточняется, что за трое суток в стране скончались 37 пациентов, госпитализированы 259 человек. В целом на выходных в Швейцарии сделали 82 026 тестов. За все время здесь заразились 103 653, выздоровели 5 5 800, скончались 2 083 жителей, пишет «Газета.ru».

По информации СМИ, 28 октября правительство страны объявит о дополнительных мерах безопасности по причине распространения коронавирусной инфекции.