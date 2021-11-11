Накануне вечером полторы сотни агрессивно настроенных мигрантов пытались штурмом попасть через границу в Польшу. Они бросались камнями и ветками и пытались сломать забор. Об этом сообщила представитель пресс-службы погранохраны Эвелина Шчепаньская.

«Инцидент произошел вчера поздним вечером. Ситуация очень сложная. Постоянно доходит до попыток силового форсирования границы. На этот раз в районе Бяловежи границу пытались перейти 150 агрессивно настроенных мигрантов», — приводит ТАСС слова Шчепаньской.

Она добавила, что беженцы бросались палками, камнями и пытались сломать пограничное заграждение. Позже, по словам Шчепаньской, часть беженцев белорусские силовики увели в лес. Оставшиеся на месте штурма границы начали жечь костры.

Сложная ситуация с мигрантами с Ближнего Востока и из Африки на белорусско-польской границе сложилась несколько дней назад. Сейчас там скопились несколько тысяч человек, которых не пускают ни в одном из направлений. Запад обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в попытке дестабилизировать ситуацию и пригрозил санкциями. Белорусский лидер в ответ на новые ограничения пообещал остановить транзит газа в Европу.