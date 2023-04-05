Мир 05 апреля 2023, 18:14 Около 150 человек находились на перевале в момент схода снежной лавины в Индии

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В северо-восточном индийском штате Сикким сошла снежная лавина. В момент происшествия на перевале в Гималаях находились около 150 человек, сообщил сайтNDTV.

Большинство пострадавших смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, однако около 30 человек все еще остаются в снежной ловушке.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», жертвами лавины стали семь человек, в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.