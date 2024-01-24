24 января 2024, 08:46
Около 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Японии
Yahoo! News: 15 человек получили травмы в массовом ДТП на магистрали Канэцу
Утром 24 января на скоростной автомагистрали Канэцу в Японии произошла авария с участием трех авто: двух грузовиков и автобуса-экспресса. Как сообщил новостной веб-сайт Yahoo! News, пострадали 15 человек.
«В результате аварии 15 человек были доставлены в больницу, все с легкими травмами», — передало издание.
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По данным полиции и других источников, в экспресс-автобусе находились водитель и 19 пассажиров. В грузовиках были только водители.
Предварительно, одна из фур влетела в автобус сзади. Общественный транспорт принадлежал компании Niigata Kotsu и направлялся в Токио. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия: шел снег.
Свидетель сообщил полиции, что экспресс-автобус и большой грузовик столкнулись возле Цучитару. После аварии верхнюю линию скоростной автомагистрали Канэцу временно закрыли от развязки Юдзава до Минаками.
Ранее ДТП с девятью пострадавшими произошло в префектуре Фукуока в Японии. Водитель легкового автомобиля наехал на группу пешеходов. Травмы получили водитель и восемь школьников.
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