Мир 24 января 2024, 08:46 Около 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Японии Yahoo! News: 15 человек получили травмы в массовом ДТП на магистрали Канэцу Unsplash

Читать 360tv в

Утром 24 января на скоростной автомагистрали Канэцу в Японии произошла авария с участием трех авто: двух грузовиков и автобуса-экспресса. Как сообщил новостной веб-сайт Yahoo! News, пострадали 15 человек.

«В результате аварии 15 человек были доставлены в больницу, все с легкими травмами», — передало издание.

Реклама

По данным полиции и других источников, в экспресс-автобусе находились водитель и 19 пассажиров. В грузовиках были только водители.

Предварительно, одна из фур влетела в автобус сзади. Общественный транспорт принадлежал компании Niigata Kotsu и направлялся в Токио. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия: шел снег.

Свидетель сообщил полиции, что экспресс-автобус и большой грузовик столкнулись возле Цучитару. После аварии верхнюю линию скоростной автомагистрали Канэцу временно закрыли от развязки Юдзава до Минаками.

Ранее ДТП с девятью пострадавшими произошло в префектуре Фукуока в Японии. Водитель легкового автомобиля наехал на группу пешеходов. Травмы получили водитель и восемь школьников.