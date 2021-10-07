Около 14 тысяч военных перебросила Колумбия к границам Венесуэлы

Колумбийское руководство отправило порядка 14 тысяч солдат на границу с Венесуэлой для контроля за незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, новое подразделение называется командование Норте-де-Сантандер (CENOR). Во главе этого формирования встанет генерал Фабио Каро Канселадо. Оно будет состоять из двух наземных подразделений, оперативной группы «Вулкан» и сил быстрого развертывания.

«Мы активизировали специальное командование, прикрепленное к армии Колумбии, с выдающимися военными. Это необходимо, чтобы снизить угрозы наркоторговли, усилить территориальный контроль и победить организованную преступность», — объяснил президент Колумбии Иван Дуке.