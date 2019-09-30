Около 130 человек стали жертвами наводнений в Индии

По данным информагентства, жертвами природной стихии стали жители штатов Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Раджастхан и Мадхья-Прадеш. В городе Патна (Бихар) магазины закрыты, школы и государственные учреждения не работают. Спасатели эвакуируют население из опасных зон. ВВС страны должны направить вертолеты для оказания гуманитарной помощи. Метеорологи предупредили, что в ближайшем будущем дожди не закончатся.