Около 11 человек погибли при попытке госпереворота в Гвинее-Бисау

Минимум 11 человек погибли во время попытки госпереворота в Гвинее-Бисау. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Agence France-Presse.

Об этом сообщил представитель правительства республики Фернандо Ваза. По большей части жертвами стали солдаты, а также четверо гражданских лиц, в том числе член министерства сельского хозяйства и его водитель.

1 февраля группа вооруженных людей напала на здание правительства Гвинеи-Бисау, в котором проходило заседание совета министров.