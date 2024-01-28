Мир 28 января 2024, 07:49 Около 100 тысяч жителей Дюссельдорфа вышли на митинги против АдГ

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Порядка 100 тысяч человек вышли в Дюссельдорфе на протестные акции против правого экстремизма и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщила пресс-служба полиции города.

Из-за митингов в Дюссельдорфе возникли значительные перебои с общественным и частным транспортом.

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«На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек. <…> Имели место единичные нарушения закона о собраниях (в том числе использование пиротехники)», — указали в пресс-службе.

Митинг завершился в 16:50 (18:50 по московскому времени). Демонстрация проходила в течение более четырех часов. По словам начальника полиции Дюссельдорфа, протестная акция была мирной и спокойной.

«Мы смогли помочь обеспечить проведение такого большого шествия и сокращение нарушений дорожного движения до необходимого уровня», — рассказал он.

Ранее лидер АдГ Алиса Вайдель заявила о возможном выходе Германии из Евросоюза в случае прихода партии к власти. В Financial Times отметили, что идея «Декзита» противоречит мнению большинства немцев.