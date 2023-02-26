Мир 26 февраля 2023, 00:17 Около 100 тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве против судебной реформы Новая волна многотысячных митингов прошла в Израиле против судебной реформы Нетаньяху

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Десятки тысяч жителей вышли на улицы в разных городах Израиля. Люди протестуют против политики правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и запущенной им судебной реформы. Как рассказал ТАСС, крупнейшая демонстрация прошла в Тель-Авиве возле правительственных зданий.

По предварительным данным местных телеканалов, на митинг в этом городе вышло около 100 тысяч человек. Люди принесли с собой зажженные факелы и плакаты с лозунгами «Только демократия!» и «Мы победим!». Протестующие перекрыли главную магистраль Тель-Авива.

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Одновременно протесты оппозиции проходили во других крупных городах страны. Например, в Хайфе акция собрала около 30 тысяч израильтян.

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Массовые протесты начались в Израиле в январе. Поводом стал предложенный кабмином проект судебной реформы, дающей правительству полный контроль над выбором судей. Также документ ограничивает возможности Верховного суда пересматривать законы.

Ранее сообщалось, что израильский парламент одобрил этот законопроект в первом чтении.