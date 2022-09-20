Около 100 россиян застряли в иранском аэропорту из-за поломки самолета | 360°

Мир 20 сентября 2022, 08:55 Поделиться Telegram

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Viber Около 100 россиян застряли в иранском аэропорту из-за поломки самолета Ростуризм: около 100 россиян застряли в иранском аэропорту из-за поломки самолета Открытые источники

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Примерно 100 граждан России не смогли вылететь из Ирана из-за поломки самолета. Им оформят полноценные визы для комфортного ожидания вылета на территории страны. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Оказавшийся неисправным самолет принадлежит венесуэльской авиакомпании Conviasa.

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«Среди пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран», — сообщила Догузова.

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По ее словам, пассажиров сломавшегося самолета размещают в отелях Rexan and Remis. Их пообещали обеспечить всем необходимым.

Также Догузова сообщила, что уже завтра, 21 сентября, россиянам оформят полноценные визы. Они позволят с комфортом дождаться вылета.

Глава Ростуризма отметила, что ситуация с застрявшими в аэропорту Тегерана россиянами находится на ее личном контроле.

Точной информации о переносе вылета пока нет. Догузова сказала, что детали по замене рейса сообщат дополнительно.

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