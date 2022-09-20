Около 100 россиян застряли в иранском аэропорту из-за поломки самолета | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:47

Электроснабжение в Подмосковье оперативно восстановили после урагана

Мир

20 сентября 2022, 09:46

Украина призналась, что будет и дальше просить оружие у Запада

Реклама

Мир

20 сентября 2022, 09:43

Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы

Транспорт

20 сентября 2022, 09:39

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России вновь продлили

Общество

20 сентября 2022, 09:36

H&M свернет бизнес в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября — СМИ

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:34

Еще 10 скверов благоустроили в Подмосковье с начала года

Происшествия

20 сентября 2022, 09:21

Пожар на складе в Ленинградской области охватил более тысячи квадратных метров

Подмосковье

20 сентября 2022, 09:16

Свыше миллиона школьников и студентов Подмосковья приняли участие в «Разговорах о важном» с сентября

Общество

20 сентября 2022, 08:58

Бастрыкин поручил проверить поведение омского депутата Степаненко

Мир

20 сентября 2022, 08:55

Около 100 россиян застряли в иранском аэропорту из-за поломки самолета

Ростуризм: около 100 россиян застряли в иранском аэропорту из-за поломки самолета

Читать 360tv в

Примерно 100 граждан России не смогли вылететь из Ирана из-за поломки самолета. Им оформят полноценные визы для комфортного ожидания вылета на территории страны. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Оказавшийся неисправным самолет принадлежит венесуэльской авиакомпании Conviasa.

Реклама

«Среди  пассажиров — около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран», — сообщила Догузова.

Реклама

По ее словам, пассажиров сломавшегося самолета размещают в отелях Rexan and Remis. Их пообещали обеспечить всем необходимым.

Также Догузова сообщила, что уже завтра, 21 сентября, россиянам оформят полноценные визы. Они позволят с комфортом дождаться вылета.

Глава Ростуризма отметила, что ситуация с застрявшими в аэропорту Тегерана россиянами находится на ее личном контроле.

Точной информации о переносе вылета пока нет. Догузова сказала, что детали по замене рейса сообщат дополнительно.

Самолеты

Иран

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама