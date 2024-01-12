Мир 12 января 2024, 21:32 Около 10 тысяч граждан Кении приедут работать в Россию Кения подписала соглашение о предоставлении работы в РФ для 10 тысяч граждан Donwilson Odhiambo/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Кения подписала соглашения с четырьмя странами о предоставлении кенийцам 310 тысяч рабочих мест. Россия примет 10 тысяч рабочих из этой африканской страны. Об этом сообщил представитель Государственной палаты Кении Хусейн Мохамед, его слова привело издание Citizen Digital.

Кенийские рабочие, помимо России, поедут в Германию, Израиль и Сербию. ФРГ примет 250 тысяч трудовых мигрантов. Израиль предоставит 20 тысяч рабочих мест, из которых в марте будут доступны три тысячи. Сербия планирует принять 20 тысяч кенийских специалистов в строительстве и сфере услуг.

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Представитель правительства Кении сообщил, что Саудовская Аравия уже ждет 2,5 тысячи квалифицированных работников здравоохранения.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов из других стран. Иностранные специалисты не смогут занять рабочие мечта граждан страны.