Около 10 тысяч человек эвакуировали из-за тайфуна на Филиппинах

Порывы ветра при «Амбо» достигали 50 метров в секунду. В регионе также прошли сильные ливни. Тайфун дошел и до провинции Северный Самар.

9,7 тысячи человек находятся в эвакуационных центрах. Власти Филиппин готовятся к эвакуации около 400 тысяч человек.