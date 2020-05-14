Около 10 тысяч человек эвакуировали из-за тайфуна на Филиппинах
Тайфун «Амбо» обрушился на восточном побережье Филиппин. Власти страны эвакуировали около 10 тысяч жителей провинции Северный Самар. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранное издание.
Порывы ветра при «Амбо» достигали 50 метров в секунду. В регионе также прошли сильные ливни. Тайфун дошел и до провинции Северный Самар.
9,7 тысячи человек находятся в эвакуационных центрах. Власти Филиппин готовятся к эвакуации около 400 тысяч человек.