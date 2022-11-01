Около 10 млн иностранцев приехали в Россию лечиться за первые 6 месяцев 2022 года | 360°

Мир 01 ноября 2022, 19:44 Около 10 млн иностранцев приехали в Россию лечиться за первые 6 месяцев 2022 года

Читать 360tv в

В Минздраве России заявили, что в течение первого полугодия 2022 года в страну за медицинской помощью приехали 9,69 миллиона иностранцев. В основном, это граждане стран СНГ, сообщило издание «Абзац».

Уточняется, что количество приехавших лечиться в Россию жителей зарубежья за первые шесть месяцев этого года превысило тот же показатель за весь 2021 год. Тогда он составил 7,08 человека.

Реклама

В основном в страну прибыли граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Украины, Молдавии и Белоруссии. Также зафиксирован приезд более девяти тысяч европейцев и около трех тысяч граждан США и Канады.

Реклама