26 января 2024, 10:40
Около 10 миллионов украинцев стали беженцами
ООН: около 10 миллионов украинцев уехали или переселились
Свои дома покинули около 10 миллионов украинцев. Об этом NHK рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
По его словам, за границу уехали около 6,3 миллиона, остальные переехали в другой украинский регион. Больше всего беженцев — почти 60% — приняла Польша.
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Массового возвращения эвакуировавшихся пока предсказуемо нет.
«Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации будет непросто», — признался Гранди.
Он добавил, что 47% беженцев — женщины, 33% — дети. Вернуться в перспективе планируют 80%, но лишь 14% верят, что это удастся сделать скоро. Среди мешающих этому факторов беженцы называют безопасность, проблемы с жильем, отсутствие средств к существованию.
Представитель ООН призвал помочь переехавшим «восстановить жизнь», найти работу, посодействовать в ремонте их домов.
Тем временем, по данным СМИ, украинские власти начали предварительные переговоры с чиновниками Евросоюза о лишении беженцев поддержки, чтобы вынудить боеспособных мужчин и тех, кто способен поднимать экономику, вернуться на родину.
Украина
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Беженцы
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