Мир 26 января 2024, 10:40 Около 10 миллионов украинцев стали беженцами ООН: около 10 миллионов украинцев уехали или переселились Hesther Ng/Keystone Press Agency/globallookpress

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Свои дома покинули около 10 миллионов украинцев. Об этом NHK рассказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, за границу уехали около 6,3 миллиона, остальные переехали в другой украинский регион. Больше всего беженцев — почти 60% — приняла Польша.

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Массового возвращения эвакуировавшихся пока предсказуемо нет.

«Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации будет непросто», — признался Гранди.

Он добавил, что 47% беженцев — женщины, 33% — дети. Вернуться в перспективе планируют 80%, но лишь 14% верят, что это удастся сделать скоро. Среди мешающих этому факторов беженцы называют безопасность, проблемы с жильем, отсутствие средств к существованию.

Представитель ООН призвал помочь переехавшим «восстановить жизнь», найти работу, посодействовать в ремонте их домов.

Тем временем, по данным СМИ, украинские власти начали предварительные переговоры с чиновниками Евросоюза о лишении беженцев поддержки, чтобы вынудить боеспособных мужчин и тех, кто способен поднимать экономику, вернуться на родину.