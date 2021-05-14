Около 10 человек ранили в перестрелке в Род-Айленде

В Провиденсе (штат Род-Айленд, США) в результате перестрелки пострадали девять человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

«ПолитЭксперт» рассказал, что перестрелка произошла накануне. Шеф городской полиции Томас Верди уточнил, что всех пострадавших доставили в федеральный госпиталь штата. Трое из девяти находятся в критическом состоянии. По словам Верди, полиции хорошо известны все участники перестрелки.

«Мы не будем отрицать того, что в городе есть проблемы с оборотом оружия. Очень жаль, что молодые люди в нашем обществе временами не ценят жизнь», — добавил он.