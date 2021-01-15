Около 10 человек остались под завалами рухнувшей больницы в Индонезии после землетрясения

В Индонезии в результате землетрясения рухнула больница. Под завалами медицинского учреждения на острове Сулавеси остались врачи и пациенты.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы, сообщило Agence France-Presse в Twitter.

Магнитуда землетрясения составила 6,2. Эпицентр подземных толчков находился рядом с городом Мамуджу. Известно минимум о трех погибших и 24 пострадавших. Под завалами находятся около 10 человек.

Как уточнило агентство Reuters, толчки ощущались на протяжении семи секунд. После землетрясения предупреждения о цунами не было.

Первую помощь эвакуированным из домов и оставшимся без жилья людям оказывают волонтеры Красного креста.

Нанесенный землетрясением ущерб пока оценить не удалось. Повреждения получили многие городские объекты, в том числе и социальные.