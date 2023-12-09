Мир 09 декабря 2023, 19:19 Окно для переговоров. GT заявило о новом этапе конфликта на Украине GT: конфликт на Украине переходит в фазу для начала переговоров РИА «Новости»

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Конфликт на Украине переходит на новую фазу, в которой возможны мирные переговоры. Этому способствовало провальное контрнаступление ВСУ, написало издание Global Times.

Новое контрнаступление украинской армии маловероятно из-за огромных финансовых потерь и стратегических просчетов, считает автор материала Андрей Корыбко.

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«Возможно, что скоро откроется окно для возобновления мирных переговоров», — говорится в материале.

Подчеркивается, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признал сложность ситуации, в которой оказалась украинская армия. И это не тот результат, который ждали на Украине и на Западе.

Одновременно продолжаются споры в конгрессе США, касающиеся продолжения поддержки Украины. На этом фоне есть шанс, что украинские власти больше не получат американскую военную помощь, добавил Корыбко.

Спустя почти 22 месяцев боевых действий видны признаки, указывающие на возможность сворачивания украинского конфликта, подытожил он.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал уйти в отставку президента Украины. По его мнению, страна не сможет вернуть утраченные территорию, поэтому поддержка со стороны Запада выглядит нецелесообразной.