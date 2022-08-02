СМИ сообщили о вылете с базы США на Окинаве истребителей F15

Американские военные подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков с базы на Окинаве. Об этом сообщила японская телекомпания NHK со ссылкой на Бюро обороны Окинавы.

В ведомстве уточнили, что американские истребители и самолеты-заправщики прибыли на базу накануне.

«Восемь истребителей и пять самолетов заправщиков взлетели около 20:00 по местному времени во вторник, 2 августа и направились к югу от Окинавы», — говорится в сообщении.

Журналисты не исключили, что они станут сопровождать американский спецборт, в котором, предположительно, летит спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси для посещения Тайваня.

Также журналисты отметили, что в течении дня с атомного авианосца USS Ronald Reagan на базу Кадена прилетали два транспортных самолета С-2. Также известно о вылете самолета радиотехнической разведки EP-3 Военно-морских сил США, который направился в Южно-Китайское море.

По данным издания The Frontier India, в рамках объявленных Китаем военных учений военные подняли в воздух около сотни боевых самолетов, которые группами двинулись в сторону Тайваня.

В частности накануне эскадрилья Су-30 пролетела над проливом накануне вблизи границ острова, демонстрируя готовность нанести удар.

Также военные привлекли к учениям самолеты Су-35 для отработки подавления системы ПВО Тайваня.

Издание со ссылкой на источники уточнило, что Китай перевел боевой режим противокорабельные ракетные комплексы после того, как ударная группа американского авианосца Ronald Reagan начала приближаться Тайваню.