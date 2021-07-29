Океанолог: цунами с берегов Аляски дойдет до России

У берегов Аляски произошло сильное землетрясение, его мощность оценили в 8,1 балла. Главный научный сотрудник института океанологии РАН Александр Рабинович рассказал «Ридусу», что волна, вызванная землетрясением, скорее всего, дойдет до берегов России.

Волны, образованные землетрясением такой мощности, скорее всего, дойдут до территорий России, прилегающих к Тихому океану, сказал специалист. Но это не повод для волнения.

«Землетрясения, у которых основной очаг находится в заливе Аляски, направлены в основном на юг и юго-запад — в район Гавайских островов, а не России и Японии. Для наших берегов эти землетрясения не самые опасные», — сказал океанолог.

Сообщений о разрушениях и жертвах в результате землетрясения не поступало.