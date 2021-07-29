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    29 июля 2021, 13:30

    Океанолог: цунами с берегов Аляски дойдет до России

    Полина Гребенщикова

    У берегов Аляски произошло сильное землетрясение, его мощность оценили в 8,1 балла. Главный научный сотрудник института океанологии РАН Александр Рабинович рассказал «Ридусу», что волна, вызванная землетрясением, скорее всего, дойдет до берегов России.

    Океанолог: цунами с берегов Аляски дойдет до России

    Волны, образованные землетрясением такой мощности, скорее всего, дойдут до территорий России, прилегающих к Тихому океану, сказал специалист. Но это не повод для волнения.

    «Землетрясения, у которых основной очаг находится в заливе Аляски, направлены в основном на юг и юго-запад — в район Гавайских островов, а не России и Японии. Для наших берегов эти землетрясения не самые опасные», — сказал океанолог.

    Сообщений о разрушениях и жертвах в результате землетрясения не поступало.