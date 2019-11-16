Океанограф создала программу очищающую подводные фото от «морского фильтра»

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Алгоритм Sea-thru появился во время работы над классификацией кораллов по фото. Дело в том, что снимки сделали без искусственного освещения и фон получился ярко-голубым.

Даже на небольшой глубине вода поглощает и рассеивает свет на разных длинах волн. Некоторые детали трудно различить, а красный и желтый цвета вообще становятся практически невидимыми.

Этот эффект затрудняет ученым использовать алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения для идентификации, подсчета и классификации видов кораллов по снимкам.

«Существует множество трудностей, связанных с работой под водой. Они серьезно тормозят научный прогресс. На суше исследователи могут делать гораздо больше», — заявила исследователь проекта 100 Island Challenge в Калифонийском университете в Сан-Диего Николь Педерсен.

По ее словам, чтобы создать трехмерную модель кораллового рифа, ученые делают до семи тысяч снимков на каждых 100 квадратных метрах. Педерсен отметила, что прогрессу мешает нехватка компьютерных инструментов для обработки этих изображений. Так что Sea-thru — это большой шаг вперед.