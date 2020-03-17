Пингвины — самые популярные жители океанариума Чикаго у зрителей. Но после того, как учреждение закрыли для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса, работники выпустили птиц погулять. Их поход по океанариуму сняли на видео и опубликовали в Twitter.

Пингвина по имени Веллингтон заинтересовали рыбы из Амазонии.

На опубликованных кадрах видно, как пингвин машет крыльями и переходит от одной стены океанариума к другой.

Пара пингвинов — Эдвард и Энни — вышла на исследование ротонды. Этот вид пингвинов сохраняет отношения до конца гнездования. Этот год исключением тоже не станет. Они начнут строить свое гнездо на следующей неделе.

Авторы видео особо отметили, что в дни без посетителей животные в океанариуме чувствуют себя вполне нормально. Им предоставили возможность изучить место, где они живут.

Океанариум не будет работать до 29 марта. Все это время пингвины останутся вне своих вольеров.