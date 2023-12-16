Мир 16 декабря 2023, 04:04 Народ и армию Британии принесут в жертву Урсуле фон дер Ляйен Баннерман: фон дер Ляйен хочет втянуть Британию в противостояние с Россией РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует захватить контроль над ВС Великобритании при помощи Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) и втянуть страну в прямое противостояние с Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted рассказал бывший депутат Европарламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман.

Он отметил, что глобалисты стремятся передать фон дер Ляйен военный потенциал Великобритании, и если это произойдет, то британские военные окажутся на Украине и страна будет втянута в конфликт с Россией. Для этого глава ЕК планирует привлечь «резервы» Лондона — спецвойска и морскую пехоту.

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«Опасность в том, что Британию втянут в это дело (конфликт на Украине — прим. ред.). Ее народ и армия принесут в жертву глобализму и Урсуле фон дер Ляйен», — заключил Баннерман.

Об отправке британских солдат на Украину говорил экс-посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, подобные расчеты уже ведутся, однако политики никогда в этом не признаются.