Мир 15 декабря 2023, 23:22 «Окажется у нас на Буге». В Польше испугались победы Путина Экс-президент Польши Квасьневский: после разгрома ВСУ Путин дойдет до Буги Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Без военной помощи Запада Украина проиграет, а президент России Владимир Путин придет к границам Польши. Такое мнение высказал в интервью газете Rzeczpospolita экс-президент Александр Квасьневский.

«Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге», — заявил польский политик.

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Квасьневский отметил, что американской помощи в ближайшее время не ожидается, украинская армия не может показать никакого успеха. Если Украина не получит финансовой и военной помощи от США и ЕС, то она «просто проиграет», подчеркнул политик.

Ранее американский чиновник анонимно сообщил СМИ, что считает проигрыш Украины без поддержки НАТО делом нескольких месяцев. По его прогнозам, при худшем сценарии существенная неудача или поражение случится летом.