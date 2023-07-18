Мир 18 июля 2023, 05:53 «Оказалась проклятием». Украинский профессор рассказал о политике Европы по беженцам Corriere Della Sera: гостеприимство стран ЕС обернулось проклятием для демографии Украины РИА «Новости»

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Политика стран Евросоюза по вопросу принятия украинских беженцев стала проклятием для Украины, ведь она привела к демографическому кризису. Такое заявление сделал украинский профессор Александр Деменчук. Об этом сообщила итальянская газета Corriere Della Sera.

Более половины украинских беженцев, по словам Деменчука, не намерены возвращаться на родину. Их дети уже учатся в немецких, польских, французских и голландских школах, а женщины сразу нашли работу, заметил он.

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«Политика европейского гостеприимства сначала показалась нам чудом щедрости, а оказалась проклятием», — посетовал украинский профессор.

В начале июля обозреватель Макер Галаш заявлял, что польские власти приняли неправильное решение, открыв границы для украинских беженцев. По его мнению, по сути, руководство страны «распахнуло ворота в ад». Украинские беженцы помимо требования оплаты, бесплатного проживания и медицинского обслуживания занимаются мошенничеством, заявил обозреватель. Галаш отметил, что беженцы переезжают из одной страны в другую для оформления и получения различных льгот. Такие действия, как заметил журналист, значительно ослабляют экономику принимающих стран.