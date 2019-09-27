«ОК» значит «ненависть». Жест признали экстремистским

Решение о внесении «ОК» в список экстремистских символов приняла еврейская организация по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» (ADL). Она добавила в свою базу данных «ненависть» 36 различных символов, в числе которых оказался и знак «ОК».

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Такое решение ADL объяснила тем, что в последние годы в сети этот символ использовался в различных мемах и изображениях, которые пропагандируют межрасовую ненависть. Лига подчеркнуло, что сильно увеличилось количество пользователей некоторых сегментов интернета, которые выступают за «превосходство белых».

Директор Центра экстремизма ADL Орен Сигал отметил, что такое большое число людей, которое вкладывает в «ОК» ненависть, уже нельзя считать обычной шуткой. По его словам, такие люди взяли то, что сперва было приколом и «троллингом» и наделили его таким смыслом в действительности.

«Контекст всегда является ключевым. Я думаю, что людям важно понять, что жест „ОК“ может быть использован и используется также и для выражения ненависти», — заявил он.

ADL начала базу данных «Hate on Display» в 2000 году. Ее цель — помощь правоохранителям, учителям и другим людям, которые надеются обнаружить потенциальные признаки антисемитизма и других видов экстремизма. Сейчас база насчитывает 214 записей.