11 мая 2023, 10:27
Охрану президента Словакии усилили из-за угроз неизвестных
Sme.sk: в Словакии усилили охрану президента Чапутовой из-за угроз неизвестных ее семье
Охрану президента Словакии Зузаны Чапутовой и членов ее семьи усилили из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом сообщил новостной портал sme.sk.
Политик получила конверты с патронами, письма с оскорблениями и антисемитскими высказываниями. Правоохранители также зафиксировали анонимные сигналы о заложенных в доме президента в городе Пезинок взрывных устройствах.
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Неизвестные угрожали не только самой Чапутовой, но и двум ее дочерям. Словацкая полиции в рамках расследования разыскивает злоумышленников.
Политик в ближайшие дни должна объявить свое решение о том, будет ли она баллотироваться на второй пятилетний президентский срок.
Политологи Словакии констатируют усиление правительственного кризиса. В конце января стало известно, что референдум об изменениях Конституции страны хотят признать недействительным.
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