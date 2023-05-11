Мир 11 мая 2023, 10:27 Охрану президента Словакии усилили из-за угроз неизвестных Sme.sk: в Словакии усилили охрану президента Чапутовой из-за угроз неизвестных ее семье РИА «Новости»

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Охрану президента Словакии Зузаны Чапутовой и членов ее семьи усилили из-за поступающих в их адрес угроз. Об этом сообщил новостной портал sme.sk.

Политик получила конверты с патронами, письма с оскорблениями и антисемитскими высказываниями. Правоохранители также зафиксировали анонимные сигналы о заложенных в доме президента в городе Пезинок взрывных устройствах.

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Неизвестные угрожали не только самой Чапутовой, но и двум ее дочерям. Словацкая полиции в рамках расследования разыскивает злоумышленников.

Политик в ближайшие дни должна объявить свое решение о том, будет ли она баллотироваться на второй пятилетний президентский срок.

Политологи Словакии констатируют усиление правительственного кризиса. В конце января стало известно, что референдум об изменениях Конституции страны хотят признать недействительным.