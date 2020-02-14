Охрану посольства РФ в Турции усилили после угроз

Посольство РФ в Анкаре будут охранять более тщательно. В адрес российского посла Алексея Ерхова стали поступать угрозы. В турецких соцсетях царит антироссийская истерия.

Дополнительные меры по охране диппредставительства предприняли турецкие власти. Об этом РИА «Новости» рассказала пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

«По нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности», — сказала она, указав на обострившуюся «в последнее время» ситуацию.

Касимова заметила, что вряд ли за угрозами в социальных сетях последуют какие-либо действия, однако «приходится с этим считаться».

Сам Ерхов в интервью «Sputnik Турция» говорил, что турки отреагировали на обострение ситуации в сирийском Идлибе. В соцсетях люди высказывают недовольство, не стесняясь в выражениях. Угрозы приходили и лично дипломату.

Минобороны Турции заявило, что из-за артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийских сил погибли пять турецких военных. Еще пятеро пострадали. В ответ ВС Турции ударили по целям армии САР.