Мир 09 декабря 2022, 15:02 Охрану министра юстиции Бельгии Квикенборна усилии

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Министра юстиции Бельгии Винсента Ван Квикенборна и всю его семью поместили под усиленную охрану. Об этом сообщило РИА «Новости».

Следствием такого решения стали поступающие угрозы со стороны представителей организованной преступности, написал RT.

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«Все это связано с борьбой, которую наша страна ведет с организованной преступностью и достигает в этом больших успехов», — сообщил Квикенборн.

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