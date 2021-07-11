Охрану границы на фоне белорусско-литовского миграционного кризиса усилили в Эстонии

Эстонские власти решили усилить границы с Россией и Латвией из-за всплеска нелегальной миграции из Белоруссии в Литву. Об этом сообщил сайт ERR со ссылкой на начальника пограничного контроля департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева.

«На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у жителей. <...> Если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов», — рассказал Беличев.

Он отметил, что на восточной границе Эстонии сейчас строят современную инфраструктуру, чтобы «нелегально попасть в страну было сложно». По словам Беличева, военные увеличили частоту патрулирования и количество пограничников на внешней и внутренней сторонах границы с Европейским союзом. Накануне военнослужащие Литвы начали устанавливать проволочное заграждение на границе с Белоруссией для усиления контроля за потоками нелегальных мигрантов