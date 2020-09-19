Охранника главы МИД Великобритании отстранили от работы. Он забыл в самолете заряженный пистолет

«Мы в курсе инцидента на борту самолета, прибывшего в Великобританию в пятницу, 18 сентября, и мы подходим чрезвычайно серьезно к этому вопросу. Причастный сотрудник был отстранен от исполнения обязанностей на время проведения внутреннего расследования», — приводит агентство слова представителя Скотленд-Ярда.

Нашедший пистолет уборщик сразу забил тревогу и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили, кому принадлежит оружие.

В октябре 2019 года сотрудники Шереметьево пропустили на борт самолета мужчину с травматическим пистолетом, который перепутали с электробритвой. Пассажир вспомнил, что не сдал оружие в багаж. Лайнер, летевший из Москвы в Бургас, экстренно посадили в Ростове-на-Дону. В этот же день работника аэропорта, который допустил оплошность, отстранили от работы.