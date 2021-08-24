Охранник британской королевы был арестован по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух новобранцев. Такую информацию опубликовало издание The Sun со ссылкой на сообщение руководства армией Великобритании.

Издание сообщает, что речь идет о новобранцах, которые успели отслужить всего два дня. Оба они оказались в Колдстримской гвардии — это старейший полк Великобритании. Его солдаты служат в Королевской гвардии, которая отвечает в том числе за охрану дворцов во время церемоний с участием монарших особ и представителей правительства страны.

По сведениям СМИ, подозреваемого уже отстранили от должности. Начато масштабное расследование, в ходе которого установят все обстоятельства произошедшего.

Об оригинальном случае с участием королевы Елизаветы сообщило издание Daily Mail. Некие туристы встретили на прогулке саму монаршую особу, но не узнали ее. Вместо почестей они спросили Елизавету, местная ли она и видела ли саму королеву Великобритании. На что Елизавета ответила, что лично она королеву не видела, а вот полисмен, который ее сопровождает, уж точно встречался с ней.

Накануне стало известно, что британская королева Елизавета II решила нанять адвокатов и подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Последней каплей стали мемуары внука, которые опубликует издание Penguin Random House.