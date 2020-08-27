Охрана сломала ребро активистке, пытавшейся подобраться к Зеленскому

Активистка из украинского города Днепр Алина Новикова получила перелом ребра во время стычки с полицейскими и охраной президента страны Владимира Зеленского. Женщина сняла побои в местной больнице.

Зеленский приезжал в Днепр с официальным визитом. Несколько демонстрантов двинулись к его кортежу, желая пообщаться с политиком. Сотрудники правопорядка и охранники отталкивали протестующих, среди которых были женщины.

Правозащитник, бывший депутат Андрей Денисенко опубликовал в Facebook фотографию медицинского заключения, согласно которому у Новиковой диагностировали перелом ребра.

Денисенко утверждает, что на активистку напала охрана президента, чтобы она не смогла «задать неудобные вопросы» Зеленскому.

В управлении государственной охраны Украины назвали заявление об избиении активистки сотрудниками ведомства «манипулятивной информацией», которая «не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп».

Алина Новикова — беженка из Донецка, участница Движения сопротивления капитуляции — его образуют противники выполнения политической части Минских договоренностей.