Охрана сломала ребро активистке, пытавшейся подобраться к Зеленскому
Зеленский приезжал в Днепр с официальным визитом. Несколько демонстрантов двинулись к его кортежу, желая пообщаться с политиком. Сотрудники правопорядка и охранники отталкивали протестующих, среди которых были женщины.
Правозащитник, бывший депутат Андрей Денисенко опубликовал в Facebook фотографию медицинского заключения, согласно которому у Новиковой диагностировали перелом ребра.
Денисенко утверждает, что на активистку напала охрана президента, чтобы она не смогла «задать неудобные вопросы» Зеленскому.
В управлении государственной охраны Украины назвали заявление об избиении активистки сотрудниками ведомства «манипулятивной информацией», которая «не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп».
Алина Новикова — беженка из Донецка, участница Движения сопротивления капитуляции — его образуют противники выполнения политической части Минских договоренностей.