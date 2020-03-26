Охрана Нотр-Дама поймала двух воров. Они хотели вынести из собора древние камни

Во Франции воры позарились на древние камни из собора Парижской богоматери. Они попытались унести свою добычу, но попались охранникам. Те следят за порядком на территории Нотр-Дама, несмотря на действующий в стране карантин.

«Беспрецедентную реставрацию» собора приостановили на неопределенное время из-за усиления карантинных мер, напомнило издание ARTnet. Работы по восстановлению католического храма после пожара не ведут с прошлой недели.

Ситуацией решили воспользоваться два вора. Они тайком проникли на объект и хотели вынести несколько упавших на внутренней территории камней.

Охрана заметила злоумышленников и задержала их до приезда полиции. Строительная площадка вокруг Нотр-Дама охраняется круглосуточно.

Представитель собора Парижской богоматери предположил, что мужчины, скорее всего, намеревались продать обломки на черном рынке.

Главный парижский памятник архитектуры хотели отремонтировать в течение пяти лет. Теперь, по мнению экспертов, амбициозные планы по его реконструкции оказались под угрозой.

Настоятель Нотр-Дама заявил, что полностью восстановить собор вряд ли удастся. Пожар в нем произошел вечером 15 апреля 2019 года. Потушить пламя удалось утром следующего дня. Полностью сгорели деревянная крыша и шпиль Нотр-Дама. Последний рухнул на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала на полу собора.