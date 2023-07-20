Мир 20 июля 2023, 17:31 Охлобыстин, Михалков и Киркоров попали под санкции Канады Правительство Канады ввело санкции против Охлобыстина, Михалкова и Киркорова РИА «Новости»

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Власти Канада ввели новые санкции против российских звезд. Под ограничения попали, в частности, актер Иван Охлобыстин, певец Филипп Киркоров, рэпер Тимати, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

В санкционный список также попали актер Дмитрий Харатьян, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, певцы SHAMAN (Ярослав Дронов) и Юлия Чичерина. В перечень включили и министра культуры РФ Ольгу Любимову.

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До этого Канада ввела ограничения против Николая Баскова, Михаила Боярского, Олега Газманова и других российских исполнителей.

В четверг, 20 июля, стало известно, что новые ограничительные меры приняли и в США. Министерство финансов страны внесло в санкционный список экс-главу Счетной Палаты РФ Алексея Кудрина, первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина, гендиректора компании АЛРОСА Павла Маринычева, временно исполняющего обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин и еще 14 человек.