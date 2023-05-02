Мир 02 мая 2023, 17:30 Охапки алых гвоздик принесли в Донецке к закладному камню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов Радио «КП»: в Донецке почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов Алексей Кулемзин / Telegram

Читать 360tv в

Букеты красных гвоздик жители Донецка принесли к закладному камню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Видео опубликовало радио «КП» в Telegram-канале.

«Не забудем! Не простим!» — высечена надпись на камне.

Реклама

Рядом лежат алые цветы. Со дня страшной трагедии прошло девять дет.

Акция «Одесса. Помним» прошла также в Москве у здания посольства Украины. Порядка тысячи активистов пришли к зданию с плакатами, чтобы почтить память жертв, написал ТАСС.

Напомним, 2 мая 2014 года на палаточный лагерь в центре Одессы, который разбили противники киевского госпереворота, напали националисты. Люди пытались спастись в городском Доме профсоюзов, но радикалы его подожгли. Погибли 42 человека, большинство из них сгорели заживо.

Независимая Украина обрекла себя на исчезновение после событий в Одессе. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.