Огульные санкции негативно скажутся на мировой торговле и экономике. Таким мнением поделился представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Об этом сообщил ТАСС.

Политик подчеркнул, что на данный момент мировое сообщество не справилось с последствиями коронакризиса. При этом ситуация на Украине может подорвать экономику стран окончательно, передал RT.

«Применение огульных санкций еще больше может подорвать международную торговлю, экономику, цепочки поставок, продовольственное снабжение во всем мире», — заявил Чжан Цзюнь.