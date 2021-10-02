Огромный водяной смерч в море сняли на видео у берегов Корсики

Мощный смерч засняли в коммуне Л’Иль-Рус на Корсике. В районе объявили «желтый» уровень погодной опасности. Видео гигантской водяной воронки появилось в Сети.

Местное издание franceinfo уточнило, что смерч появился днем в Л’Иль-Русе в Баланье. Это природное явление распространено в регионе, но иногда смерчи могут представлять опасность, особенно при выходе на сушу. В связи с этим метеорологическая служба призвала жителей быть осторожными.

Как правило, водяные смерчи наблюдаются в прибрежных районах с умеренным климатом во время гроз. Они длятся около десяти минут. В большинстве случаев они менее мощные, чем их земные аналоги.

По предварительным данным, в результате сегодняшнего смерча никто не пострадал.