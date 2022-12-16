Мир 16 декабря 2022, 12:58 Огромный вертикальный аквариум взорвался в отеле Берлина Один из крупнейших вертикальных аквариумов в мире взорвался в отеле в центре Берлина

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Берлин лишился своей туристической достопримечательности. В холле отеля Sea Life в центре столицы Германии взорвался вертикальный аквариум Aquadom высотой в 16 метров. Как сообщила газета Der Spiegel, вылетевшее стекло снесло часть фасада здания.

После взрыва на улицу вылилось более миллиона литров воды. Все 1,5 тысячи обитающих в аквариуме рыб погибли.

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Представители пожарной охраны в беседе с журналистами уточнили, что в результате происшествия ранения получили два человека. Спасатели не уточнили, идет речь о сотрудниках отеля или постояльцев.

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Во внезапном взрыве аквариума спасатели не увидели ничего странного. Они пояснили, что подобные конструкции не ломаются постепенно, а лопаются сразу от малейшей трещины. На месте продолжают работать сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.