«Огромный удар для Зеленского»: экс-депутат Рады о возможной отставке Богдана

Политик считает, что если отставка на самом деле состоится — это станет огромным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Так как Богдан — самый близкий и надежный союзник Зеленского. А у него в команде не хватает хороших специалистов.

По словам Журавко, «правительство Зеленского изначально является комедийной командой», но шутить с отставкой такого специалиста, как Андрей Богдан, не стоит.

Пока что ни один официальный источник не подтвердил отставку Богдана.