    11 февраля 2020, 13:25

    «Огромный удар для Зеленского»: экс-депутат Рады о возможной отставке Богдана

    Анастасия Кременчугская

    В СМИ появилась информация, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко поделился с ФАН своим мнением.

    Политик считает, что если отставка на самом деле состоится — это станет огромным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Так как Богдан — самый близкий и надежный союзник Зеленского. А у него в команде не хватает хороших специалистов.

    По словам Журавко, «правительство Зеленского изначально является комедийной командой», но шутить с отставкой такого специалиста, как Андрей Богдан, не стоит.

    Пока что ни один официальный источник не подтвердил отставку Богдана.