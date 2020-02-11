«Огромный удар для Зеленского»: экс-депутат Рады о возможной отставке Богдана
В СМИ появилась информация, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко поделился с ФАН своим мнением.
Политик считает, что если отставка на самом деле состоится — это станет огромным ударом для президента Украины Владимира Зеленского. Так как Богдан — самый близкий и надежный союзник Зеленского. А у него в команде не хватает хороших специалистов.
По словам Журавко, «правительство Зеленского изначально является комедийной командой», но шутить с отставкой такого специалиста, как Андрей Богдан, не стоит.
Пока что ни один официальный источник не подтвердил отставку Богдана.